В Польше рассказали о злоупотреблении алкоголем в украинских семьях

TOK FM: соцслужбы Люблина сообщили о злоупотреблении спиртным в семьях украинских беженцев

Сотрудники соцслужб в польском Люблине все чаще сталкиваются со случаями злоупотребления алкоголем в украинских семьях, передает радиостанция TOK FM.

По словам координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, в последнее время участились и случаи насилия в семьях украинских беженцев. «Мы также получаем все больше и больше сообщений из школ о том, что дети остаются без надзора или голодными», — поделилась она.

Рабчевская рассказала, что некоторые украинки настолько толерантно относятся к спиртному, что могут прийти в состоянии алкогольного опьянения в бассейн с маленьким ребенком. Помимо этого, она добавила, что часть украинских женщин может применять физическое насилие к детям. «Эти женщины не понимают, что в Польше не может быть и речи об избиении детей, что нет согласия на насилие. Я много раз слышала от украинок, что в одной пощечине нет ничего страшного, что это норма, что для них это приемлемо», — сообщила соцработник.

Ранее украинские беженцы, временно проживающие в Польше, пожаловались на потерю всех льгот на проживание при выезде из страны. Отмечалось, что после выезда из Польши украинцы возвращались в нее как туристы, а не как военные беженцы.