Российский летчик смог посадить атакованный украинским ПЗРК штурмовик Су-25

МО РФ: летчика, посадившего атакованный украинским ПЗРК Су-25, представили к награде

Российский летчик сумел долететь на штурмовике Су-25, поврежденном в результате атаки украинским переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК), до ближайшего аэродрома. За мужество и отвагу его представили к награде — ордену Мужества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны.

По данным оборонного ведомства, самолет под управлением командира звена авиационной эскадрильи Су-25 был атакован противником 23 мая во время возращения после успешного выполнения боевой задачи. Пилоту удалось стабилизировать поврежденное воздушное судно, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку.

В апреле Минобороны сообщало о том, как российский военный водитель из подразделения материально-технического обеспечения с позывным Деловой вывел колонну автомобилей из-под обстрела Вооруженных сил Украины.