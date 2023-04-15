Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:35, 15 апреля 2023Бывший СССР

Российский военный водитель вывел колонну автомобилей из-под обстрела ВСУ

Российский военный водитель с позывным Деловой вывел колонну авто из-под обстрела ВСУ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Российский военный водитель из подразделения материально-технического обеспечения с позывным Деловой вывел колонну автомобилей из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Нас начали бомбить из минометов, я так понял, а потом послышались даже танки. (...) Я был первым — и все [пошли] за мной», — вспомнил российский военный.

Российские военные благодаря действиям водителя доставили имущество на передовую своевременно.

Ранее в оборонном ведомстве отчитались, что старший инструктор, летчик Алан Датиев за один боевой вылет сбил два вертолета Ми-24 и один штурмовик Су-25 украинских военных. По словам российского военнослужащего, он обнаружил двух противников во время стандартного патрулирования воздушного пространства в районе переднего края.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Силуанова сняли с должности в Евразийском банке развития
Бывший министр финансов США заявил о потере Вашингтоном влияния в мире
Украина ввела санкции против дочери Шойгу
Российский военный водитель вывел колонну автомобилей из-под обстрела ВСУ
Непомнящий выиграл пятую партию матча за титул чемпиона мира
Танец московского коммунальщика попал на видео и развеселил россиян
Польша приостановила импорт зерна с Украины
Эксперимент по маркировке черной и красной икры начнется в России с 15 апреля
Российский военный назвал возможное направление удара ВСУ
Москвич получил коробку с бумагой вместо смартфона за миллионы рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.