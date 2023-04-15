Российский военный водитель вывел колонну автомобилей из-под обстрела ВСУ

Российский военный водитель с позывным Деловой вывел колонну авто из-под обстрела ВСУ

Российский военный водитель из подразделения материально-технического обеспечения с позывным Деловой вывел колонну автомобилей из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Нас начали бомбить из минометов, я так понял, а потом послышались даже танки. (...) Я был первым — и все [пошли] за мной», — вспомнил российский военный.

Российские военные благодаря действиям водителя доставили имущество на передовую своевременно.

Ранее в оборонном ведомстве отчитались, что старший инструктор, летчик Алан Датиев за один боевой вылет сбил два вертолета Ми-24 и один штурмовик Су-25 украинских военных. По словам российского военнослужащего, он обнаружил двух противников во время стандартного патрулирования воздушного пространства в районе переднего края.