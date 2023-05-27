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15:10, 27 мая 2023Россия

Появилось фото атакованного дроном автомобиля Минобороны России

«112» опубликовал фото авто Минобороны России, атакованного дроном-камикадзе под Брянском

Фото: Telegram-канал 112

Появилась фотография автомобиля «Нива» Минобороны России, атакованного дроном-камикадзе в Брянской области. Снимок в субботу, 27 мая, опубликовал Telegram-канал «112».

Об атаке на машину оборонного ведомства авторы канала сообщили в субботу, 27 мая. По их информации, инцидент произошел на дороге Бровничи — Сушаны.

Ранее стало известно, что два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области. Первый дрон врезался в здание маслоцеха, из-за чего произошел взрыв — была повреждена крыша и стена здания. Второй беспилотник, подлетевший примерно через полчаса, упал на землю и взорвался.

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    Варвара Кошечкина
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