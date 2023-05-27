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14:31, 27 мая 2023Россия

Под обстрелом ВСУ в Курской области погиб строитель

Губернатор Курской области сообщил о гибели строителя под минометным обстрелом ВСУ

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Один человек погиб при обстреле Суджанского района Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, погибшим оказался строитель, который работал неподалеку от государственной границы.

«Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. (...) Других пострадавших и разрушений нет», — написал Старовойт.

Ранее стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в одно из сел на территории Брянской области. Сейчас там продолжаются бои, мирные жители укрылись в подвалах.

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    Алевтина Запольская
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