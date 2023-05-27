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20:45, 27 мая 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности поимки сбежавших из воинской части бывших заключенных

ТАСС: правоохранители ведут поиск 1 сбежавшего из воинской части в ДНР экс-заключенного

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В кафе города Брянка в Луганской народной республике (ЛНР) удалось задержать троих военнослужащих — бывших заключенных — самовольно покинувших воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР). Такие подробности поимки раскрыл источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Также, по данным собеседника агентства, еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, так как он хотел сдаться.

Всего из воинской части в районе Соледара в ДНР с оружием сбежали семеро бывших заключенных. Шесть из них удалось обнаружить. Сейчас правоохранители ведут поиск последнего, в том числе в Ростовской области.

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    Варвара Кошечкина
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