Около «Аллеи славы» в Голливуде вспыхнул пожар

Police Frequency: в Лос-Анджелесе около «Аллеи славы» вспыхнул пожар

В Лос-Анджелесе недалеко от Голливудского бульвара («Аллеи славы») вспыхнул пожал. Кадры опубликовало Police Frequency в Telegram-канале.

По информации издания, возгорание началось в лагере на Эль-Сентро перед зданием LA Fitness.

На кадрах видно, как район возгорания заполонил черный дым. Судя по видео, загорелась одна из палаток, размещенных бездомными. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее в США, штате Пенсильвания произошел мощный пожар на шоколадной фабрике компании RM Palmer. Сначала внутри комплекса промышленных зданий произошел взрыв, после чего пламя охватило предприятие. Местные СМИ сообщали о «многочисленных раненых», не приводя их точное число — до шести человек числятся пропавшими без вести после пожара.