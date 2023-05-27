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14:21, 27 мая 2023Россия

Экипаж яхты из Британии заподозрили в слежке за подлодками в Севастополе

Mash: экипаж британской яхты подозревают в слежке за подводными лодками в Севастополе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Экипаж яхты из Британии заподозрили в слежке за подводными лодками в Севастополе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его информации, речь идет о гражданском судне Charisma, стоявшем под флагом Соединенного Королевства в севастопольской бухте. Известно, что моряки решили пришвартовать корабль в другое место — в тот момент, когда они проходили мимо подлодок, военные заметили, что российскую военную технику снимают на видео.

Вскоре на борт британской яхты поднялись представители правоохранительных органов. Выяснилось, что экипаж состоял из крымчан, принявших гражданство России. Силовики выясняют, с какой целью осуществлялась съемка и кому были направлены полученные материалы.

В феврале сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двух агентов украинских спецслужб, которые передавали противнику данные о военных объектах для нанесения огня. Двое жителей Севастополя 1979 и 1995 годов рождения сами вышли на сотрудничество со спецслужбой Украины, указали в ведомстве.

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    Варвара Кошечкина
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