Танкисты донецкого корпуса уничтожили дом с украинскими военными

Танкисты 1-го Донецкого армейского корпуса двумя выстрелами уничтожили дом с бойцами ВСУ

Бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса российской армии танковым ударом до основания обрушили дом, который украинские военные использовали в качестве укрытия. Видео опубликовано в Telegram-канале корпуса.

На кадрах видно, как двое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходят в двухэтажный дом с оружием в руках. Чуть позже в здание заходит еще один военный. Через мгновение в дом попадает снаряд. Повторным ударом дом удалось обрушить.

Уточняется, что в ликвидации позиции бойцов ВСУ участвовали танкисты 10-го отдельного танкового батальона.

Ранее появилось видео с новой атакующей тактикой дронов-камикадзе «Ланцет». Задействованы два беспилотника. Первый пробивает брешь в объекте атаки, а второй поражает ставшую доступной цель.