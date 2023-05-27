Неизвестный открыл огонь на заправке рядом с российской трассой

Shot: неизвестный открыл огонь на заправке рядом с трассой Хабаровск – Владивосток

Неизвестный открыл огонь на заправке рядом с трассой Хабаровск – Владивосток. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Услышав выстрелы, люди в панике бросили свои автомобили и начали прятаться. Основная часть пуль угодила в здание торгового павильона. После этого мужчина в камуфляже скрылся в лесополосе.

Прокуратура начала проверку. Выясняются мотивы его поступка и какое именно оружие он применил. О пострадавших в результате инцидента у российской трассы не сообщается.

19 мая в центре Москвы произошла потасовка со стрельбой на улице Маросейка с участием троих мужчин. Один из них выхватил пистолет и выстрелил в двух других участников конфликта. Стрелявшего задержали полицейские.