Драка со стрельбой в центре Москвы попала на видео

В сети появилось видео драки со стрельбой на улице Маросейка в центре Москвы

В сети появилось видео драки со стрельбой на улице Маросейка в центре Москвы с участием троих мужчин. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

Сначала на кадрах показаны последствия драки: мужчина лежит на асфальте, рядом лежит пистолет. Потом правоохранитель задает вопросы задержанному. В конце видео можно наблюдать саму драку. Несколько мужчин громко спорят, а рядом лежит потерпевший в крови.

Ранее сообщалось, что около десяти утра на улице Маросейка между тремя россиянами произошел конфликт. В какой-то момент один из спорщиков выхватил пистолет и выстрелил одному оппоненту в голову, а другому в живот. Пострадавших на скорой помощи доставили в ближайшую больницу. Стрелявшего задержали полицейские.