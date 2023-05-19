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17:33, 19 мая 2023Силовые структуры

Драка со стрельбой в центре Москвы попала на видео

В сети появилось видео драки со стрельбой на улице Маросейка в центре Москвы

В сети появилось видео драки со стрельбой на улице Маросейка в центре Москвы с участием троих мужчин. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

Сначала на кадрах показаны последствия драки: мужчина лежит на асфальте, рядом лежит пистолет. Потом правоохранитель задает вопросы задержанному. В конце видео можно наблюдать саму драку. Несколько мужчин громко спорят, а рядом лежит потерпевший в крови.

Ранее сообщалось, что около десяти утра на улице Маросейка между тремя россиянами произошел конфликт. В какой-то момент один из спорщиков выхватил пистолет и выстрелил одному оппоненту в голову, а другому в живот. Пострадавших на скорой помощи доставили в ближайшую больницу. Стрелявшего задержали полицейские.

Екатерина Власова
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