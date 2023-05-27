Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:06, 27 мая 2023Интернет и СМИ

Жена Байдена опозорилась во время выступления

NYP: жена президента Байдена Джилл опозорилась во время выступления из-за аплодисментов
Джилл Байден

Джилл Байден. Фото: White House / via Globallookpress.com

Жена президента США Джо Байдена Джилл опозорилась в ходе своего выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне. Причиной стало отсутствия аплодисментов после ее фразы о единстве страны, пишет издание New York Post.

«Я посетила красные [республиканские] и синие [демократические] штаты и обнаружила, что общие ценности, которые нас объединяют, глубже, чем наши разногласия», — отметила жена политика.

Далее она на пару секунд замолчала и «удивленно» заявила, что присутствующие могли бы «могли бы по этому поводу похлопать». Это вызвало смех и аплодисменты со стороны слушателей.

В начале мая бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт назвал настоящего президента США. По его мнению, им является первая леди Джилл Байден из-за ее влияния на мужа. Эксперт сослался на заявление неназванного источника газеты Politico о том, что женщина присутствует на встречах своего супруга в Белом доме, слушает доклады и задает вопросы.

Как подчеркивалось, Джилл не озвучивает решения, но формирует беседу и наблюдает за тем, чтобы все складывалось так, как необходимо ей.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно об атаке на «Иван Хурс» дронов западного производства
    Жена Байдена опозорилась во время выступления
    Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах изменился
    Киев сорвал ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
    Определены самые востребованные у россиян марки новых автомобилей
    Германию обвинили в попытках сдержать развитие Польши
    В Польше удивились числу путешествующих россиян
    Около «Аллеи славы» в Голливуде вспыхнул пожар
    Стало известно об отказе Финляндии закупать российский трубопроводный газ
    МИД России обвинил США в затягивании конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.