В США назвали настоящего президента страны

19fortyfive назвал Джилл Байден настоящим президентом США из-за ее влияния на мужа

Бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive назвал настоящего президента США. По его мнению, им является первая леди Джилл Байден из-за ее влияния на мужа.

Обозреватель призвал забыть о других центрах власти в администрации американского лидера Джо Байдена. По его мнению, тот факт, что Джилл Байден является первой неизбранной женщиной-президентом страны, должен пугать электорат.

Вейхерт сослался на заявление неназванного источника газеты Politico о том, что первая леди присутствует на встречах своего супруга в Белом доме, слушает доклады и задает вопросы.

«Это настоящая сила за троном. Вот почему такой человек, как Джо Байден, который явно слабеет умственно и физически, все еще поддерживается в качестве подставного лица: потому что создает возможности для Джилл Байден», — заявил аналитик.

Он добавил, что супруга президента не озвучивает решения, но формирует беседу и наблюдает за тем, чтобы все складывалось так, как необходимо ей.

Обозреватель подчеркнул, что если Джилл Байден позволит мужу покинуть пост президента США, она лишится фактической власти, а также средств, которые платят ей представители влиятельных кругов за доступ к Белому дому.

Ранее колумнист американского портала 19FortyFive Брэндон Вейхерт перечислил пять основных ошибок Джо Байдена на посту президента США.

