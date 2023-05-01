В США перечислили основные ошибки Байдена на посту президента

19FortyFive: при президента Байдене выросла преступность, власть США в мире ослабла

Колумнист американского портала 19FortyFive Брэндон Вейхерт перечислил пять основных ошибок Джо Байдена на посту президента США. Материал опубликован на сайте медиа.

В первую очередь автор обвинил действующего президента в неспособности защитить внешние границы страны. По его словам, после вступления Байдена в должность поток нелегальных иммигрантов через юго-западную границу вырос. Так, если при бывшем американском президенте Дональде Трампе количество пересечений снизилось до 500 тысяч, до в 2022 году на американо-мексиканской границе было арестовано почти 2,4 миллиона нелегалов. Также Вейхерт отметил, что при Байдена выросла преступность: так, по данным Совета по уголовному правосудию (CCJ), за первую половину 2022 года количество убийств было на 39 процентов больше, чем за тот же период 2019 года.

По оценке Брэндона Вейхерта, США «наслаждались своим положением единственной оставшейся в мире сверхдержавы после окончания холодной войны». Однако во время президентства Байдена в Евразии возник «полусоюз» из России и Китая, который бросил вызов Америке. Также автор отметил, что действующий президент руководил катастрофическим выводом войск из Афганистана, который привел к ослаблению власти США в мире.

В материале говорится, что Байден не смог сдержать бешеный рост инфляции, которая с момента вступления президента на должность была на минимальном уровне. Кроме того, при 46-м президенте США выросла зависимость от иностранных источников ископаемого топлива.

В заключение Брэндон Вейхерт отметил, что является предвзятым к Джо Байдену и считает его худшим президентом Соединенных штатов Америки. При этом специалист признал, что Байден принял страну в тяжелый период, когда она была «выпотрошена коронавирусом из Уханя», и был приведен к присяге «во время буквального восстания».

В конце апреля кандидат в президенты США и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли выразила опасения, что Джо Байден переживет второй срок. По словам Хейли, если американцы голосуют за Байдена, то таким образом они согласятся видеть на посту президента Камалу Харрис.