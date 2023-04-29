Соперница Байдена на выборах усомнилась в его возможности пережить второй срок

Кандидат в президенты США Хейли усомнилась в возможности Байдена пережить второй срок

Кандидат в президенты Соединенных Штатов и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли выразила опасения, что нынешний американский лидер Джо Байден переживет второй срок. Об этом она заявила в интервью Fox News.

Она отметила, что если американцы проголосуют за Байдена, то таким образом они согласятся видеть на посту президента Камалу Харрис. «Так как идея о том, что он доживет до 86 лет, маловероятна», — пояснила политик.

Обозреватели Fox News также отметили, что у Байдена из-за напряженной работы с повышенной ответственность могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Они добавили, что даже более молодые президенты, например, Барак Обама, «седеют из-за суровых условий должности».

25 апреля Байден официально объявил, что выдвинет свою кандидатуру на новый срок на президентских выборах в 2024 году.

Ранее американские политологи оценили шансы Дональда Трампа и Джо Байдена на президентской гонке в 2024 году. По мнению вице-президента базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрла Расмуссена, Байден допустил ошибку, когда официально объявил о намерении вновь побороться за президентский пост.