Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:03, 28 мая 2023Россия

Белгородский губернатор раскрыл данные об ущербе после обстрела ВСУ Шебекино

Белгородский губернатор Гладков сообщил о попадании под обстрел ВСУ при посещении Шебекино
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Во время обстрела Шебекинского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено 70 квартир и шесть частных домовладений, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Политик уточнил, что в субботу, 27 мая, посетил пострадавший от обстрела украинских сил город Шебекино. На въезде в населенный пункт машина главы региона подверглась обстрелу. «Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины», — указал Гладков.

Кроме того, он раскрыл подробности о повреждениях и о ситуации в округе. «В 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения — выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях», — раскрыл он данные об ущербе.

Ранее губернатор Гладков сообщил о переносе ЕГЭ по русскому языку в Шебекинском округе.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине выдвинули Москве встречные условия для мирного урегулирования конфликта. Что об этом думают в России?
    Путин заявил о необходимости быстрой доставки гумпомощи в новые регионы России
    Путин назвал задачи погранслужбы России вблизи зоны боевых действий
    Белгородский губернатор раскрыл данные об ущербе после обстрела ВСУ Шебекино
    Ройзман попал в ДТП под Екатеринбургом
    Президента Грузии обвинили в нежелании наладить отношения с соседними странами
    Жительница Подмосковья назвала основное место отдыха в Реутове
    Назван эффективный способ защиты от программ-вымогателей
    В Белгородской области решили перенести ЕГЭ по русскому языку
    Стало известно о ликвидации командира гаубицы ВСУ на Запорожье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.