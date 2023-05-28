Белгородский губернатор раскрыл данные об ущербе после обстрела ВСУ Шебекино

Белгородский губернатор Гладков сообщил о попадании под обстрел ВСУ при посещении Шебекино

Во время обстрела Шебекинского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено 70 квартир и шесть частных домовладений, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Политик уточнил, что в субботу, 27 мая, посетил пострадавший от обстрела украинских сил город Шебекино. На въезде в населенный пункт машина главы региона подверглась обстрелу. «Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины», — указал Гладков.

Кроме того, он раскрыл подробности о повреждениях и о ситуации в округе. «В 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения — выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях», — раскрыл он данные об ущербе.

Ранее губернатор Гладков сообщил о переносе ЕГЭ по русскому языку в Шебекинском округе.