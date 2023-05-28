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05:37, 28 мая 2023Мир

Стало известно о планах Саудовской Аравии присоединиться к банку БРИКС

FT: Саудовская Аравия договаривается о присоединении к банку БРИКС в качестве нового члена

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Эр-Рияд ведет переговоры и планирует присоединиться к Новому банку развития БРИКС. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на заявление организации.

Представители финансового учреждения заявили изданию, что страна договаривается о присоединении к банку БРИКС в качестве нового члена. «На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог», — подчеркнули они.

Эксперты издания считают, что вступление Саудовской Аравии в организацию укрепит связи между членами банка.

Ранее в Бразилии предложили создать единую валюту БРИКС для последующего отказа от доллара. Стало известно, что Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ желают присоединиться к БРИКС.

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    Марина Совина
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