Стало известно о планах Саудовской Аравии присоединиться к банку БРИКС

FT: Саудовская Аравия договаривается о присоединении к банку БРИКС в качестве нового члена

Эр-Рияд ведет переговоры и планирует присоединиться к Новому банку развития БРИКС. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на заявление организации.

Представители финансового учреждения заявили изданию, что страна договаривается о присоединении к банку БРИКС в качестве нового члена. «На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог», — подчеркнули они.

Эксперты издания считают, что вступление Саудовской Аравии в организацию укрепит связи между членами банка.

Ранее в Бразилии предложили создать единую валюту БРИКС для последующего отказа от доллара. Стало известно, что Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ желают присоединиться к БРИКС.