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06:18, 29 мая 2023Бывший СССР

На Украине почти закончились турецкие беспилотники. Как Киев планирует компенсировать нехватку Bayraktar?

Business Insider: российские войска сбили почти все турецкие БПЛА Bayraktar на Украине

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Россия уничтожила весь украинский флот турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом пишет издание Business Insider.

По утверждению аналитика Сэмюэля Бендетта, подобные беспилотники хорошо работают в тех ситуациях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако Россия быстро начала использовать комплексы РЭБ и сбила много украинских дронов.

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Сэмюэль Бендеттобозреватель Business Insider

Эксперт указал, что теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились важного стратегического ударного средства. Остающиеся в украинских войсках «Байрактары» задействуют для наблюдения и разведки, не применяя их в сражениях.

В России отчитались о сотне сбитых Bayraktar

В январе 2023 годя Минобороны Украины сообщило о безвозмездной передаче беспилотников Bayraktar TB2 от производителя Baykar. Ведомство назвало компанию «большими друзьями и партнерами» страны.

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10 апреля заместитель главнокомандующего Военно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Демин сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили на Украине более сотни Bayraktar. Военачальник подчеркнул, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) и Bayraktar практически нет, в отличие от противодействия современной пилотируемой авиации.

Также сообщалось, что ВСУ сбили в центре Киева свой беспилотник Bayraktar TB2. Тогда командование Воздушных сил объяснило, что БПЛА потерял управление вследствие технического сбоя и был уничтожен, поскольку его неконтролируемое пребывание могло привести к нежелательным последствиям.

Член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и ректор университета Алтынбаш в Стамбуле Чагры Эрхан в интервью «Ленте.ру» объяснил, что поставки Bayraktar TB2 на Украину осуществляет не Турция как государство, а частная компания, но власти им не препятствуют.

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Чагры Эрханчлен Совета безопасности Турции

Киев решил производить ударные дроны самостоятельно

30 апреля министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что страна подписала три новых соглашения с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Baykar. «Эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения», — заявил он.

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Кроме того, выяснилось, что Baykar планирует построить на Украине завод, где будут собирать дроны Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. В октябре 2022 года гендиректор компании Халюк Байрактар сообщил, что предприятие хотят достроить в течение двух лет, несмотря на боевые действия. Кроме того, он рассказал, что на заводе планируется выпускать и новые модели беспилотников, одна из которых, возможно, получит украинское название.

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    Марина Совина
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