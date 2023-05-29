На Украине почти закончились турецкие беспилотники. Как Киев планирует компенсировать нехватку Bayraktar?

Business Insider: российские войска сбили почти все турецкие БПЛА Bayraktar на Украине

Россия уничтожила весь украинский флот турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом пишет издание Business Insider.

По утверждению аналитика Сэмюэля Бендетта, подобные беспилотники хорошо работают в тех ситуациях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако Россия быстро начала использовать комплексы РЭБ и сбила много украинских дронов.

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Эксперт указал, что теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились важного стратегического ударного средства. Остающиеся в украинских войсках «Байрактары» задействуют для наблюдения и разведки, не применяя их в сражениях.

В России отчитались о сотне сбитых Bayraktar

В январе 2023 годя Минобороны Украины сообщило о безвозмездной передаче беспилотников Bayraktar TB2 от производителя Baykar. Ведомство назвало компанию «большими друзьями и партнерами» страны.

10 апреля заместитель главнокомандующего Военно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Демин сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили на Украине более сотни Bayraktar. Военачальник подчеркнул, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) и Bayraktar практически нет, в отличие от противодействия современной пилотируемой авиации.

Также сообщалось, что ВСУ сбили в центре Киева свой беспилотник Bayraktar TB2. Тогда командование Воздушных сил объяснило, что БПЛА потерял управление вследствие технического сбоя и был уничтожен, поскольку его неконтролируемое пребывание могло привести к нежелательным последствиям.

Член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и ректор университета Алтынбаш в Стамбуле Чагры Эрхан в интервью «Ленте.ру» объяснил, что поставки Bayraktar TB2 на Украину осуществляет не Турция как государство, а частная компания, но власти им не препятствуют.

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Киев решил производить ударные дроны самостоятельно

30 апреля министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что страна подписала три новых соглашения с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Baykar. «Эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения», — заявил он.

Кроме того, выяснилось, что Baykar планирует построить на Украине завод, где будут собирать дроны Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. В октябре 2022 года гендиректор компании Халюк Байрактар сообщил, что предприятие хотят достроить в течение двух лет, несмотря на боевые действия. Кроме того, он рассказал, что на заводе планируется выпускать и новые модели беспилотников, одна из которых, возможно, получит украинское название.