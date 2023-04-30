Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:30, 30 апреля 2023Бывший СССР

Украина подписала три контракта с производителем беспилотников Baykar

Министр Камышин сообщил, что Украина подписала три контракта с производителем БПЛА Baykar

Фото: EvrenKalinbacak / Shutterstock / Fotodom

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что страна подписала три новых соглашения с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Baykar. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения», — заявил руководитель ведомства.

В пресс-службе добавили, что подписание договоров состоялось с двумя украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса в ходе международной выставки авиационной и авиакосмической техники Teknofest 2023 в Стамбуле.

28 апреля сообщалось, что Румыния подписала контракт с Турцией на покупку 18 беспилотников Bayraktar TB2 на сумму 290 миллионов евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Турции оценили шансы на продление зерновой сделки
Российские силы уничтожили до 200 тонн боеприпасов ВСУ под Краматорском
ВС России уничтожили 85 украинских военных под Харьковом
Бывший главком Сухопутными войсками высказался о плане наступления на Украине
Генерал-полковника Кузьменкова назначили замминистра обороны России
Частный самолет жестко приземлился в российском городе
Дибров оценил возвращение шоу «Кто хочет стать миллионером?» с новой ведущей
Еще одна международная федерация допустила российских спортсменов до турниров
Папа Римский призвал молиться за русский и украинский народы
На защищавшего Медведчука адвоката завели дело на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.