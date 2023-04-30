Украина подписала три контракта с производителем беспилотников Baykar

Министр Камышин сообщил, что Украина подписала три контракта с производителем БПЛА Baykar

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что страна подписала три новых соглашения с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Baykar. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения», — заявил руководитель ведомства.

В пресс-службе добавили, что подписание договоров состоялось с двумя украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса в ходе международной выставки авиационной и авиакосмической техники Teknofest 2023 в Стамбуле.

28 апреля сообщалось, что Румыния подписала контракт с Турцией на покупку 18 беспилотников Bayraktar TB2 на сумму 290 миллионов евро.