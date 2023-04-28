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09:23, 28 апреля 2023Мир

Румыния купила у Турции беспилотники Bayraktar

Посол Турции в Румынии: Бухарест подписал контракт на покупку 18 беспилотников Bayraktar

Фото: Globallookpress.com

Румыния подписала контракт с Турцией на покупку 18 беспилотников Bayraktar TB2 на сумму 290 миллионов евро. Об этом сообщил турецкий посол в Бухаресте Озгур Киванч Алтан в Twitter.

Дипломат заявил, что Румыния — «друг, черноморский сосед и союзник Турции по НАТО» — пополняет свой арсенал БПЛА Bayraktar TB2 SIHA. «Этот стратегический потенциал, благодаря которому было выиграно много сражений, стал новым символом нашего партнерства», — прокомментировал подписание контракта Алтан.

В январе 2023 годя Минобороны Украины сообщило о безвозмездной передаче беспилотников Bayraktar TB2 от производителя Baykar. Ведомство назвало компанию «большими друзьями и партнерами» страны. Ранее в России раскрыли число сбитых с начала спецоперации на Украине Bayraktar. Как сообщил заместитель главнокомандующего Военно-rосмических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Демин, системы противовоздушной обороны уничтожили более 100 таких аппаратов.

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Семен Александров
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