Румыния купила у Турции беспилотники Bayraktar

Посол Турции в Румынии: Бухарест подписал контракт на покупку 18 беспилотников Bayraktar

Румыния подписала контракт с Турцией на покупку 18 беспилотников Bayraktar TB2 на сумму 290 миллионов евро. Об этом сообщил турецкий посол в Бухаресте Озгур Киванч Алтан в Twitter.

Дипломат заявил, что Румыния — «друг, черноморский сосед и союзник Турции по НАТО» — пополняет свой арсенал БПЛА Bayraktar TB2 SIHA. «Этот стратегический потенциал, благодаря которому было выиграно много сражений, стал новым символом нашего партнерства», — прокомментировал подписание контракта Алтан.

В январе 2023 годя Минобороны Украины сообщило о безвозмездной передаче беспилотников Bayraktar TB2 от производителя Baykar. Ведомство назвало компанию «большими друзьями и партнерами» страны. Ранее в России раскрыли число сбитых с начала спецоперации на Украине Bayraktar. Как сообщил заместитель главнокомандующего Военно-rосмических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Демин, системы противовоздушной обороны уничтожили более 100 таких аппаратов.