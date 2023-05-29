Власти начнут разрабатывать правила для криптовалютных бирж в России

«Известия»: власти отказались от идеи создания единой национальной криптобиржи в России

Вместо создания единой национальной криптовалютной биржи в России власти начнут разрабатывать общие правила учреждения и работы таких структур, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Биржи планируется использовать для помощи бизнесу в трансграничных расчетах, а также для обхода санкций, что может привести к введению новых ограничений. Однако в то же время в стране смогут постоянно появляться новые структуры, главное — чтобы они отвечали правилам, отметил Аксаков. По его словам, правила для таких бирж пропишут в законе об экспериментально-правовых режимах (ЭПР). Регулятором для новых структур может стать Центробанк (ЦБ).

От идеи создания единой криптобиржи в стране отказалось Министерство финансов, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. При этом у ведомства была идея законодательно урегулировать возможность создания бизнесом таких площадок. Министерство считает, что следует комплексно регулировать цифровые валюты. В этой сфере ведомство достигло компромисса с ЦБ в виде введения в правовое поле майнинга и предоставления возможности проводить международные расчеты и обменные операции с криптовалютой в рамках ЭПР.

Заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов отметил, что пока преждевременно говорить о биржах в классическом понимании. Скорее всего, это будут организации, через которые российские компании смогут расплачиваться в цифровыхы валютах, например, за параллельный импорт. По оценке основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, при благоприятном стечении обстоятельств криптобиржи могут появиться в России уже в 2024 году.

ЦБ и Минфин согласовали позицию по легализации криптовалют в России в сентябре прошлого года. Поводом изменить мнение органов власти относительно цифровых валют стало изменение ситуации на рынке — в текущей ситуации национальной экономике невозможно обойтись без трансграничных платежей в криптовалюте, отмечал замминистра финансов Алексей Моисеев.