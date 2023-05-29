В «Локомотиве» раскрыли подробности нового контракта Дзюбы

В «Локомотиве» заявили, что по новому контракту Артем Дзюба получает достойную зарплату

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов раскрыл подробности нового контракта нападающего Артема Дзюбы. Его слова передает РИА Новости.

«Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артем приходил на совсем другие условия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — заявил Ульянов. Он отметил, что сторонам удалось быстро договориться об условиях соглашения.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой 25 мая. Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год. По информации журналиста Ивана Карпова, футболисту будут платить 120 миллионов рублей в год.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и совершил пять голевых передач.