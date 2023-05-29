Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
2:0
Завершен
Линда Фрухвиртова
Ролан Гаррос (ж)
Варвара Грачёва
Сегодня
14:45 (Мск)
Далма Галфи
Ролан Гаррос (ж)
Вероника Кудерметова
Сегодня
18:30 (Мск)
Анна Шмидлова
Ролан Гаррос (ж)
Екатерина Александрова
Сегодня
17:55 (Мск)
Виктория Томова
Ролан Гаррос (ж)
Даллас Старз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 6-й матч
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Элисон Риске
Ролан Гаррос (ж)
13:27, 29 мая 2023Спорт

В «Локомотиве» раскрыли подробности нового контракта Дзюбы

В «Локомотиве» заявили, что по новому контракту Артем Дзюба получает достойную зарплату

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов раскрыл подробности нового контракта нападающего Артема Дзюбы. Его слова передает РИА Новости.

«Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артем приходил на совсем другие условия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — заявил Ульянов. Он отметил, что сторонам удалось быстро договориться об условиях соглашения.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой 25 мая. Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год. По информации журналиста Ивана Карпова, футболисту будут платить 120 миллионов рублей в год.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и совершил пять голевых передач.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    Лавров заявил о готовности России ответить на поставки истребителей Украине
    Незнакомец выбил зубы 15-летнему российскому школьнику в лифте и попал на видео
    Москвич жестоко расправился над собакой своей девушки
    Воспитатели российской кадетской школы избили учеников за ночной побег из палаты
    В Москве заметили пропавшего в Альпах главу сети строительных магазинов OBI
    Россиянам предложили подарки за тренировки
    Пилот выполнил опасный трюк на новом президентском самолете и попал на видео
    Оглашение приговора за вымогательство у Канделаки отложено из-за эвакуации суда
    Алеся Кафельникова набила тату на фоне признаний матери о жестокости ее мужа
    Вынесен приговор последнему киллеру Ореховской ОПГ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.