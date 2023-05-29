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06:46, 29 мая 2023Россия

Москвичам рассказали о погоде на неделю

Синоптик Вильфанд сообщил, что на неделе ожидаются кратковременные дожди

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

На этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился прогнозом погоды на неделю.

Синоптик отметил, что майская погода всегда была и остается неустойчивой и изменчивой.

«Но на этой неделе будет много постоянных компонентов: давление будет около нормы, а погода будет облачная, но с прояснениями. То есть будет и солнце, и небольшие кратковременные осадки. Но это те дожди, которые не портят настроение», — рассказал Вильфанд.

Ночные температуры, особенно в первой половине недели, будут не очень высокими, поведал собеседник «Ленты.ру». В ночь на вторник будет 7-9 градусов, в среду и четверг ночная температура будет приближаться к 10-градусной отметке.

Дневные температуры ожидаются от 20 до 25 градусов в течение всей недели. Исключение — среда, последний день мая. В этот день будет изменение циркуляции, поэтому днем температура будет от 17 до 21 градуса

Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что экстремальной жары этим летом в России не будет. По его данным, в Центральной России будет в среднем на полтора градуса выше средних значений.

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    Алена Шевченко
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