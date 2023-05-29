Москвичам рассказали о погоде на неделю
На этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился прогнозом погоды на неделю.
Синоптик отметил, что майская погода всегда была и остается неустойчивой и изменчивой.
«Но на этой неделе будет много постоянных компонентов: давление будет около нормы, а погода будет облачная, но с прояснениями. То есть будет и солнце, и небольшие кратковременные осадки. Но это те дожди, которые не портят настроение», — рассказал Вильфанд.
Ночные температуры, особенно в первой половине недели, будут не очень высокими, поведал собеседник «Ленты.ру». В ночь на вторник будет 7-9 градусов, в среду и четверг ночная температура будет приближаться к 10-градусной отметке.
Дневные температуры ожидаются от 20 до 25 градусов в течение всей недели. Исключение — среда, последний день мая. В этот день будет изменение циркуляции, поэтому днем температура будет от 17 до 21 градуса
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что экстремальной жары этим летом в России не будет. По его данным, в Центральной России будет в среднем на полтора градуса выше средних значений.