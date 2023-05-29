Депутат Романов заявил о заморозке введения кадастрового налога для предприятий

Михаил Романов объяснил необходимость заморозки кадастрового налога для предприятий

Введение кадастрового налога на имущество предприятий заморожено на федеральном уровне. Об этом заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Как сообщается, он добился отмены решения в результате переговоров с правительством и Министерством финансов России. Так, в официальном ответе зампреда правительства России, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на депутатский запрос Михаила Романова сообщается, что в ближайшее время соответствующих изменений законодательства не планируется.

«Налоговая реформа ударит по крупным предприятиям ОПК в то время, когда они в режиме "24 х 7" обеспечивают нужды специальной военной операции. В рамках переговоров с представителями правительства России и Минфина мы пришли к выводу о том, что новая система может поставить под угрозу выполнение оборонного заказа. При этом предприятия ОПК будут вынуждены увеличивать стоимость своей продукции, а также экономить на кадрах и оборудовании, что скажется на качестве поставляемого на передовую вооружения», — заявил депутат.

Романов добавил, что Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга предлагает продлить режим заморозки для этой инициативы, как минимум, до окончания спецоперации.