МИД Италии назвал число раненых военнослужащих миссии НАТО в Косово

Глава МИД Италии Таяни сообщил о ранении 41 военного KFOR в ходе столкновений в Косово

41 военнослужащий контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) получил ранения в ходе столкновений в самопровозглашенной республике. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в своем Twitter.

«Среди них — 11 итальянцев, трое из которых находятся в серьезном состоянии, однако угрозы для их жизни нет», — указал он.

По словам министра, итальянские военные продолжают выполнять свои обязанности во имя мира.

Ранее силы KFOR сообщили, что в ходе сдерживания протестующих демонстрантов в муниципалитете Звечан пострадали 25 человек.

29 мая силы контингента НАТО заблокировали доступ к зданиям муниципалитета на севере Косово. Возле кордонов KFOR собрались люди, требующие пропустить их на работу и отвести полицию Приштины из зданий муниципалитета. Силы НАТО пропустили митингующих сербов, а косовская полиция распылила в их сторону слезоточивый газ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о назревании «взрыва» в конфликте Сербии и Косово.