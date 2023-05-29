Силы НАТО назвали число раненых военнослужащих в ходе столкновений в Косово

Силы контингента НАТО сообщили, что в ходе столкновений в Косово пострадали 25 человек

Силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) назвали число раненых военнослужащих в ходе столкновений в Косово. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте KFOR.

«Около 25 человек пострадали из числа многонационального контингента в ходе сдерживания протестующих демонстрантов в муниципалитете Звечан», — говорится в заявлении KFOR.

Ранее KFOR заблокировали доступ к зданиям муниципалитета на севере самопровозглашенной республики. Возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косова собрались люди, требующие пропустить их на работу и отвести полицию Приштины из зданий муниципалитета.