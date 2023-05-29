Россиянина решили уволить с работы после спасения девушки от поезда

«360»: рабочего, спасшего от поезда девушку в Подмосковье, решили уволить с работы

В Подмосковье рабочего, который спас девушку в наушниках от приближающегося поезда, решили уволить с работы. Об этом он рассказал каналу «360».

«Начальство уже выписало мне благодарность в виде заявления на увольнение», — отметил россиянин.

Его родственник сообщил, что мужчина работал в частной компании с ненормированным рабочим графиком — он мог выходить на смены в три часа ночи или в пять часов утра. Известно, что россиянину больше 50 лет, у него есть маленький ребенок.

В день инцидента мужчина трудился в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе. Рабочий перекрывал Можайское шоссе для проезда тепловоза и оттащил с путей прохожую в наушниках за секунду до возможного столкновения. Произошедшее попало на видео.