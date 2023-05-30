Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:20, 30 мая 2023Бывший СССР

Стала известна цель атак Украины на Россию

FT: Украина пытается отвлечь Россию «дерзкими операциями» перед наступлением

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Украина пытается отвлечь Россию «дерзкими операциями» перед контрнаступлением, чтобы нагрузить российскую оборонную структуру и подорвать моральный дух жителей страны. Об этом пишет Financial Times (FT).

Операциями, которые по замыслу Киева должны были «обмануть противника и сформировать поле боя перед крупным наступлением» в издании называют атаку беспилотников на Кремль и на разведывательный корабль «Иван Хурс», а также нападение диверсантов на Белгородскую область.

«Успешное наступление начинается с успешного психологического давления», — заявил изданию неназванный украинский чиновник.

Упомянутые операции, считают в украинской разведке, должны заставить Москву произвести передислокацию войск.

22 мая в Белгородскую область проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол неподалеку от российско-украинской границы.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Работа ПВО и сбитые дроны: что известно об ударах по столице?
    Зеленский упрекнул Китай в отсутствии прямой поддержки киевской позиции
    Популярная курортная страна Азии решила выдавать туристам «золотые визы»
    Из центра Риги убрали памятник Пушкину
    Сын Канделаки снимется в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»
    Эвакуированным из-за атаки дронов москвичам разрешили вернуться в свои дома
    Звезда «Дома-2» показала ремонт в своей квартире в Турции
    Швеция поделилась ожиданиями от нового пакета санкций против России
    В ФРГ заявили об отсутствии провокации в адрес России на учениях НАТО
    Легкоатлетка Клишина высказалась об отстранении россиян от международных стартов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.