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14:46, 30 мая 2023Силовые структуры

Начальник подразделения ГИБДД стал фигурантом дела из-за продажи автономеров

На Кубани начальник подразделения ГИБДД стал фигурантом дела из-за продажи автономеров

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На Кубани следователи возбудили дело о превышении полномочий в отношении начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД по обслуживанию города Горячий Ключ, Белореченского и Апшеронского районов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в ноябре 2022 года к полицейскому обратился знакомый и попросил ему помочь за деньги получить «красивые» номера для автомобиля. Правоохранитель согласился и приказал своему подчиненному оказать содействие знакомому в регистрации автономеров.

За услугу начальник подразделения ГИБДД получил несколько тысяч рублей. О случившемся стало известно во время прокурорской проверки.

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    Елизавета Новикова
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