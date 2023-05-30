На Кубани начальник подразделения ГИБДД стал фигурантом дела из-за продажи автономеров

На Кубани следователи возбудили дело о превышении полномочий в отношении начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД по обслуживанию города Горячий Ключ, Белореченского и Апшеронского районов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в ноябре 2022 года к полицейскому обратился знакомый и попросил ему помочь за деньги получить «красивые» номера для автомобиля. Правоохранитель согласился и приказал своему подчиненному оказать содействие знакомому в регистрации автономеров.

За услугу начальник подразделения ГИБДД получил несколько тысяч рублей. О случившемся стало известно во время прокурорской проверки.