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17:35, 30 мая 2023Силовые структуры

Пьяный экс-полицейский сбил на пешеходном переходе дочь бывшего начальника

В Сургуте пьяный экс-полицейский после игры в шашечки сбил дочь бывшего начальнкиа

Кадр: телеграм-канал «ЧП Красноярск»

В Сургуте произошло ДТП с участием пьяного экс-полицейского. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

По данным издания, виновник ЧП на большой скорости летел по одной из центральных улиц города, «играя в шашечки». Он не заметил вышедшую на пешеходный переход девушку и снес ее автомобилем. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Выяснилось, что пострадавшая является дочерью его бывшего начальника, у которого подозреваемый работал в ГИБДД.

12 мая сообщалось, что в Мытищах пьяный инспектор ДПС сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся.

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    Владимир Седов
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