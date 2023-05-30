Оксана Самойлова показала внешность матери после пластики лица

Блогерша Оксана Самойлова показала внешность 52-летней матери после подтяжки лица

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала внешность 52-летней матери Евгении после пластики лица. Соответствующее сторис появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость рассказала, что ее родственница решилась на подтяжку нижней части лица и шеи. По словам жены Джигана, женщина сняла бандаж через три недели после вмешательства и осталась довольна результатом операции, несмотря на еще не сошедшие отеки лица.

«Молодая, прекрасная! Ну посмотрите, что это. Минус 20 лет. Как будто это не наша мама. Еще отеки есть, но уже выглядит круто. Самое главное — это ее душевное состояние. Она вдохновленная и счастливая сейчас, будто началась новая жизнь», — высказалась Самойлова, снимая мать на видео.

Ранее Джиган рассказал о роскошных подарках для Оксаны Самойловой. «Я люблю преподносить Оксане маленькие, но частые сюрпризики — пару раз в неделю точно, — заявил он, — роскошный букет из 500 роз, сумочка, часики с бриллиантами».