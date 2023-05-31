В России оценили влияние запрета Польши для грузовиков на доступность товаров

АКОРТ заявила, что запрет Польши для грузовиков из РФ не скажется на доступности товаров

Председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев оценил влияние запрета Польши на въезд российских грузовиков на доступность товаров. Его слова приводит РИА Новости.

«В среднесрочной перспективе запрет не скажется ни на поставках ритейлеров, ни на доступности товаров для потребителя», — подчеркнул Караваев.

Председатель президиума АКОРТ уточнил, что лишь небольшое количество российских грузовиков перестанет ездить в Польшу, из числа тех, которые после введенного запрета на въезд в Евросоюз могли в исключительных случаях перемещаться по территории политического блока.

Караваев добавил, что более 90 процентов продовольственных товаров в России являются отечественными, а поставки уже переориентированы на дружественные страны.

29 мая стало известно, что Министерство внутренних дел и администрации Польши с 1 июня закроет движение через польско-белорусскую границу для грузовиков с номерами, зарегистрированными в России и Белоруссии.