Украинского депутата заметили без штанов в прямом эфире

Депутата Верховной Рады Украины Гончаренко заметили в трусах во время прямого эфира

Депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко заметили без штанов во время прямого эфира в TikTok. О нардепе в трусах сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео можно заметить, что Гончаренко сидит на фоне флага Украины в фиолетовой рубашке, из-под нее «выглядывают полосатые трусы». Депутат объяснил это тем, что вел прямой эфир в 23:30 после напряженного дня. Он также обвинил офис президента Украины в том, что это видео распространяется в Telegram-каналах.

«О трусах — каюсь! Но, наверное, лучше все-таки в трусах? Кстати, сейчас записываюсь в штанах», — прокомментировал ситуацию Гончаренко. Кроме того, нардеп заявил, что не был пьян во время прямого эфира, опровергнув утверждения некоторых Telegram-каналов.

Ранее экс-депутат Рады Игорь Луценко остался без своих спортивных штанов в результате инцидента с ограблением его машины. Неизвестные разбили окно его автомобиля и украли сумку. По всей видимости, злоумышленники решили, что там находится что-то ценное и унесли ее не открывая.