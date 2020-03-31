Бывший украинский депутат остался без штанов

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Луценко остался без своих спортивных штанов в результате инцидента с ограблением его машины. Об этом сообщает УНИАН.

Неизвестные разбили окно его автомобиля и украли сумку. По всей видимости, злоумышленники решили, что там находится что-то ценное и унесли ее не открывая.

Однако в сумке находился комплект тренировочной формы депутата — свитер, кроссовки и спортивные штаны. Луценко подал заявление в полицию, ведется расследование.

В конце февраля бывший депутат Рады и участник «Евромайдана» Михаил Гаврилюк признался, что работает таксистом в украинской столице. Активист рассказал, что был очень рад вернуться к обычному темпу жизни после почти пяти лет работы в законодательном органе власти. Экс-парламентарий отметил, что, работая водителем в Киеве, ежемесячно зарабатывает до 35 тысяч гривен (около 1,3 тысячи долларов США).

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