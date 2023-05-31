Задолжавшая налоговой 311 миллионов Лерчек вновь угодила в скандал. Ее адвоката уличили в подлоге

Адвокатская палата Москвы наказала юриста Лерчек Мушаилова за подлог дела о фейковых вещах

Блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которую обвинили в неуплате налогов на 311 миллионов рублей, заподозрили также в фальсификации дела против ее бывшей стилистки Эльвиры Янковской. Подробности скандала, в который угодила инфлюэнсер, публикует Telegram-канал Mash.

Юриста Лерчек наказали за сговор с клиенткой

Адвокатская палата Москвы наказала юриста Михаила Мушаилова, который по просьбе своей клиентки Чекалиной сфальсифицировал уголовное дело о продаже фейковых вещей против Янковской. Отмечается, что махинация вскрылась после возбуждения дела против самой Лерчек.

В деле всплыли подробности о том, что летом 2022 года Чекалина лично поручила своему адвокату инициировать уголовное преследование экс-сотрудницы. Мушаилов использовал для подлога жалобу от имени другой девушки, которая не была в курсе ситуации, пишет Mash. По итогам проверки юристу вынесли дисциплинарное взыскание, однако статус адвоката он сохранил.

Известно, что следователи обнаружили новые детали по поводу разбирательств с Янковской в телефоне мужа блогерши Артема Чекалина. В частности, в смартфоне мужчины, изученного полицейскими из-за расследования дела о неуплате налогов, находилась переписка, в которой его супруга просила девушек написать фейковые заявления на бывшую сотрудницу.

В мессенджерах также оказались чаты с должностными лицами, которые помогали сфабриковать дело против Янковской. Всего в телефоне было найдено 350 гигабайтов компромата

Янковская пока никак не отреагировали на случившееся.

Впервые о махинациях стилистки Лерчек сообщила в 2022 году

Впервые Чекалина рассказала в соцсетях об обмане Эльвиры Янковской 19 августа 2022 года. Она заявила, что стилистка продавала ей реплики одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. Знаменитость также показала копии, которые получила от имиджмейкера.

Продавцы ЦУМа подтвердили, что моя сумка Christian Dior является дешевой репликой. Еще Эльвира увеличивала смету сшитых эксклюзивно для меня костюмов. Например, портниха взяла 20 тысяч, а я платила 70 Валерия Чекалина блогерша

Впоследствии инфлюэнсер объединилась с другими пострадавшими и написала на стилистку заявление в полицию по статьям 146 и 159 («Нарушение авторских прав» и «Мошенничество») УК РФ. Уже в феврале Янковскую заключили под домашний арест. При этом подозреваемая полностью отрицала свою вину и выступила против избрания упомянутой меры пресечения.

Бывшей стилистке блогерши также запретили общаться с кем-либо, кроме адвоката и близких родственников, пользоваться средствами связи и покидать свою квартиру без письменного разрешения следователя. В случае признания Янковской виновной в совершении преступления ей может грозить от трех лет лишения свободы.

Сама Лерчек тоже стала фигурантом уголовного дела

Предпринимательница и создательница фитнес-марафонов Валерия Чекалина, которая стала инициатором уголовного дела Эльвиры Янковской, тоже попала под домашний арест. Утром 7 марта в дом блогерши пришли с обысками — ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 311 миллионов рублей. Мужу бизнесвумен Артему Чекалину, в свою очередь, предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По данным надзорного ведомства, Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатила налог на добавленную стоимость за третий и четвертый кварталы 2020 года, а также за период с первого по четвертый квартал 2021 года. Кроме того, в 2020 и 2021 годах она не уплатила налог на доходы физлиц

22 мая журналисты Starhit сообщили, что блогерша полностью погасила долг перед налоговой. В качестве доказательства в материале приведено платежное поручение, в котором фигурирует сумма задолженности звездной семьи — 311 043 030 рублей. В то же время имя источника, предоставившего документ, авторы публикации не раскрыли.

Среди прочего супругов заподозрили и в отмывании денег — по данным следствия, в апреле 2021 года они потратили 130 миллионов рублей на покупку долларов, чтобы скрыть источник доходов. Сейчас деятельность пары проверяют по статье 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Сами Чекалины не признали свою вину в отмывании денег.

16 марта Савеловский суд Москвы избрал паре меру пресечения. По ходатайству следствия им запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом — им разрешено связываться только с экстренными службами. При этом в передвижении фигурантов дела не ограничили.

Через два месяца журналисты Super заметили Лерчек с телефоном в руках — знаменитость вопреки судебному запрету набирала сообщение в смартфоне, направляясь к своему голубому автомобилю Bentley. Однако что конкретно блогерша писала в телефоне репортерам доподлинно неизвестно.

Сами Чекалины никак не комментируют ни свое уголовное дело, ни всплывшие о махинациях Эльвиры Янковской подробности.