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02:04, 31 мая 2023Мир

Призвавшего Зеленского извиниться представителя МИД Польши отстранили от работы

RMF: представитель МИД Польши Ясина отстранен за требования извинений от Украины по Волыни

Фото: Unsplash.com

Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина, который призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню, отстранен от работы. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что пресс-секретарь внешнеполитического ведомства формально был направлен в отпуск на неопределенный срок.

Источники уточнил, что Ясину отстранили от должности за требования извинений от Украины по Волыни. При этом в МИД Польши информацию не подтвердили.

Лукаш Ясина ранее заявил, что Украина до сих пор не принесла извинения Варшаве за Волынскую резню и поэтому Зеленский должен взять на себя больше ответственности и сделать это. По его мнению, от украинской стороны до сих пор прозвучало недостаточно извинений, хотя Польша взяла на себя ответственность за преступления против украинцев.

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    Марина Совина
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