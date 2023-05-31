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13:04, 31 мая 2023Интернет и СМИ

На федеральном канале россиянам рассказали о новом законе Уганды под гей-порно

В программе «60 минут» рассказали о новом законе Уганды под кадры из гей-порно «гачимучи»

Кадр: Россия 1

Ведущая программы «60 минут» на федеральном канале «Россия 1» Ольга Скабеева в эфире передачи рассказала о новом законе Уганды, предусматривающем уголовное наказание за гомосексуализм, под кадры из гей-порно. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В эфире программы Скабеева сообщила, что президент Уганды Йовери Мусевени подписал закон об уголовном преследовании за гомосексуализм. «Где однополых пар точно станет меньше, так это в Уганде», — сказала ведущая.

Информация о новом законе в стране сопровождалась кадрами из порнороликов с участием двух мужчин, на основе которых существует интернет-мем «гачимучи» (в переводе с японского — «накачанный здоровяк»).

30 мая президент Уганды Йовери Мусевени подписал законопроект под официальным названием «Антигомосексуальный акт», который ужесточает ранее установленные в стране наказания за однополые отношения. За неоднократные гомосексуальные связи, а также за передачу ВИЧ-инфекции была введена смертная казнь. За пропаганду гомосексуальности грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

В августе 2022 года в выпуске программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» также показывали кадры из гей-порно с участием актера Билли Херрингтона, получившего мировую известность благодаря мему «гачимучи».

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    Олег Давыдов
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