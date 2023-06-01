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18:22, 1 июня 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о договоре с Западом по поводу «Искандеров»

Офицер ВСУ Игнат: Киев договорился не атаковать «Искандеры» западным оружием

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат рассказал о договоре Киева с Западом по поводу запрета на атаки пунктов дислокации ракет «Искандер» западным оружием. Об этом сообщает издание Страна.ua в своем Telegram-канале.

«Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия — мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют», — заявил офицер ВСУ.

Игнат уточнил, что договоренность не распространяется на территории, освобожденные в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее комбат украинской армии признал профессионализм Российской армии. «Русские — профессиональная армия и они определенно знают, как строить оборонительные рубежи и рыть траншеи. Они делают это отлично», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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