The Guardian: комбат ВСУ Горбатенко признал профессионализм Российской армии

Российская армия является профессиональной структурой, превосходно подготавливающей оборону и оснащенной достаточным количеством техники. Об этом британской газете The Guardian заявил командующий первым батальоном третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Горбатенко.

«Русские — профессиональная армия и они определенно знают, как строить оборонительные рубежи и рыть траншеи. Они делают это отлично», — сказал Горбатенко.

Он также назвал Российскую армию сложной боевой системой. По словам украинского комбата, российские части хотят поймать наступление ВСУ, а затем контратаковать сами.

Также Горбатенко заявил, что солдаты ВСУ вынуждены переучиваться в непосредственной близости от передовой, поскольку обучение, которое они прошли в Европе, не подходит для реалий боевых действий против России.