Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:29, 1 июня 2023Бывший СССР

Украинский комбат признал профессионализм Российской армии

The Guardian: комбат ВСУ Горбатенко признал профессионализм Российской армии

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия является профессиональной структурой, превосходно подготавливающей оборону и оснащенной достаточным количеством техники. Об этом британской газете The Guardian заявил командующий первым батальоном третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Горбатенко.

«Русские — профессиональная армия и они определенно знают, как строить оборонительные рубежи и рыть траншеи. Они делают это отлично», — сказал Горбатенко.

Он также назвал Российскую армию сложной боевой системой. По словам украинского комбата, российские части хотят поймать наступление ВСУ, а затем контратаковать сами.

Также Горбатенко заявил, что солдаты ВСУ вынуждены переучиваться в непосредственной близости от передовой, поскольку обучение, которое они прошли в Европе, не подходит для реалий боевых действий против России.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Российские силы вплотную подошли к Купянску
    В России начали заменять уехавших айтишников китайскими специалистами
    Суд над участниками украинской группировки «Медведи SS» перенесли на 21 июня
    Песков ответил на вопрос о заражении шпионским ПО телефонов в Кремле
    Путин наградил орденом Мужества главу белгородского Шебекино
    Жесткое задержание мотоциклиста инспекторами ДПС попало на видео
    МИД России предрек Западу провал в сталкивании Киева с Москвой
    В Кремле уличили НАТО в отношении к России как к противнику
    Лавров обсудил возможность приезда группы африканских лидеров в Россию
    Россияне описали ситуацию в попавшем под обстрел ВСУ Шебекино
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.