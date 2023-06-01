Прошедшие обучение в Европе солдаты ВСУ начали переучиваться

The Guardian: солдаты ВСУ переучиваются на месте после неподходящей подготовки в Европе

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены переучиваться в непосредственной близости от передовой, поскольку обучение, которое они прошли в Европе, не подходит для реалий боевых действий против российской армии. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Европейская подготовка немного отличается. У европейцев действительно есть опыт, но это опыт борьбы с талибами (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру»), который отличается от сражений с регулярной армией, такой как российская. Поэтому нашим солдатам приходится проходить переподготовку здесь», — сказал командующий первым батальоном третьей украинской штурмовой бригады Петр Горбатенко.

Также газета отмечает, что ВСУ не раскрывают своих потерь, но они определенно значительны, поскольку треть обучающихся на европейских полигонах украинских солдат — новобранцы.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский заявил о приостановке фланговых атак под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). По его словам, сейчас украинские войска пытаются восстановить боеспособность своих подразделений и не дать российским частям реализовать свои намерения.