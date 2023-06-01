Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:53, 1 июня 2023Бывший СССР

Прошедшие обучение в Европе солдаты ВСУ начали переучиваться

The Guardian: солдаты ВСУ переучиваются на месте после неподходящей подготовки в Европе

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены переучиваться в непосредственной близости от передовой, поскольку обучение, которое они прошли в Европе, не подходит для реалий боевых действий против российской армии. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Европейская подготовка немного отличается. У европейцев действительно есть опыт, но это опыт борьбы с талибами (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру»), который отличается от сражений с регулярной армией, такой как российская. Поэтому нашим солдатам приходится проходить переподготовку здесь», — сказал командующий первым батальоном третьей украинской штурмовой бригады Петр Горбатенко.

Также газета отмечает, что ВСУ не раскрывают своих потерь, но они определенно значительны, поскольку треть обучающихся на европейских полигонах украинских солдат — новобранцы.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский заявил о приостановке фланговых атак под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). По его словам, сейчас украинские войска пытаются восстановить боеспособность своих подразделений и не дать российским частям реализовать свои намерения.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Танки и пехота попытались прорваться в Россию после обстрела города Шебекино. Что известно о боях у границы с Украиной?
    В Харьковской области прогремели взрывы
    Стала известна модель упавшего под Калугой беспилотника
    Дочь Мадонны снялась без штанов для журнала
    Посол РФ дал собирающимся отдохнуть в Турции россиянам важные советы
    Пушилин назвал сроки полного разминирования Артемовска
    Евросоюз принял решение увеличить производство боеприпасов
    Россиянка продавала несуществующие земли и попала под суд
    С российских компаний захотели собирать деньги за использование иностранного ПО
    Верховный суд разъяснил нюансы в рассмотрении дел об оскорблении силовиков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.