Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 1 июня 2023Бывший СССР

Сырский признал остановку фланговых атак под Артемовском

Генерал ВСУ Сырский заявил о приостановке фланговых атак под Артемовском и объяснил ее

Фото: Ukraine Presidential Press Servis / Globallookpress.com

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский заявил о приостановке фланговых атак под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Его слова приводит издание «Украинская правда».

«В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи», — сообщил Сырский.

По его словам, ВСУ сейчас пытаются восстановить боеспособность своих подразделений и не дать российским частям реализовать свои намерения.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов сообщил, что началась подготовка к активным наступательным действиям на новом участке.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило о попытке вторжения ВСУ на территорию России
    В России оценили идею Украины провести мировой саммит
    Американский канал выдал кадры обрушения дома в США за атаку дронами Москвы
    Армия Судана взорвала печатный станок своих противников
    Директор «Ленкома» опроверг информацию о снятии Панфилова с ИВЛ
    Виктория Боня поделилась воспоминаниями о переезде из России в Монако
    Олимпийский чемпион рассказал о помогших завоевать золото трусах
    Российские войска поразили два украинских командно-наблюдательных пункта
    Препарат от ожирения оказался эффективен для борьбы с никотиновой зависимостью
    Сырский признал остановку фланговых атак под Артемовском
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.