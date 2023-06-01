Командир спецназа «Ахмат» заявил о начале подготовки к наступлению

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о начале подготовки к активному наступлению

Командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов сообщил, что началась подготовка к активным наступательным действиям на новом участке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ (Вооруженными силами России — прим. «Ленты.ру») спецназ "Ахмат" переведен на новый участок. (…) Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», — сказано в публикации.

Он уточнил, что часть сил спецназа осталась на прежнем участке. По словам Алаудинова, в его подчинение был определен еще один полк. Кроме того, идет подготовка двух полков, добавил командир.