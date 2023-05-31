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12:34, 31 мая 2023Россия

Минобороны заявило об успешном наступлении «Ахмата» на донецком направлении

Минобороны: бойцы «Ахмата» ведут успешные наступательные действия на донецком направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Бойцы отряда спецназначения «Ахмат» ведут успешное наступление на марьинском тактическом направлении, входящем в донецкое направление. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«На марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат"», — пояснили в оборонном ведомстве.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что действующий в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине спецназ «Ахмат» получил новую задачу. Он уточнил, что бойцы вскоре приступят к активным боевым действиям, а их основной задачей является освобождение ряда населенных пунктов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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