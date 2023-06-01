В Госдуме раскритиковали идею ежегодных выплат семьям ко Дню защиты детей

Депутат Госдумы Бессараб выступила против ежегодных выплат семьям ко Дню защиты детей

Предложение ежегодно выплачивать семьям с детьми пособия в размере 20 процентов от прожиточного минимума в честь Дня защиты детей несостоятельно, так как не учитывает ситуацию с бедностью в России и противоречит бюджетным возможностям государственной казны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сейчас не время веерно раскидывать деньги. Если бы у нас бюджет был профицитным и была бы достаточно хорошая экономическая ситуация и не было бы западных санкций, то да, безусловно, если у бюджета есть возможности, то давайте дадим деньги семьям с детками, это будет очень хорошо. Но сегодня бюджет на ближайшие три года дефицитный», — считает парламентарий.

При этом она подчеркнула, что безусловную помощь от государства должны получать только семьи, которые действительно в этой поддержке нуждаются.

«Далеко не каждая семья, имеющая детей, нуждается в этой выплате. Поэтому лучше эти деньги направить тем семьям, которые действительно нуждаются в помощи. Нужно помогать именно им, а не веерно раздавать деньги. Сегодня Министерство труда готово работать над этой проблемой совместно с депутатским корпусом», — добавила депутат.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли на обсуждение законопроект о ежегодных выплатах семьям в размере 20 процентов от прожиточного минимума ко Дню защиты детей. Согласно инициативе, выплаты сможет получить один из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство России.

В тексте законопроекта также указывается, что разовые выплаты не будут учитываться в составе доходов семей получателей. Это необходимо, чтобы не лишать социальных льгот малоимущих россиян и чтобы выплаты не попали под взыскание по исполнительным документам.