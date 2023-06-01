В России предложили ввести выплаты ко Дню защиты детей

В ЛДПР предложили выплачивать россиянам ко Дню защиты детей 20% от прожиточного минимума

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на обсуждение законопроект о ежегодных выплатах ко Дню защиты детей. Об этом в своем Telegram-канале написал замглавы фракции партии в Госдуме Ярослав Нилов.

Выплаты сможет получить один из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство России. Их размер составит 20 процентов величины прожиточного минимума на душу населения в стране, пояснил депутат.

Согласно тексту законопроекта, разовые выплаты не будут учитываться в составе доходов семей получателей. Это необходимо, чтобы не лишать социальных льгот малоимущих россиян и чтобы выплаты не попали под взыскание по исполнительным документам.

С 1 июня в России изменились правила предоставления некоторых социальных выплат и компенсаций. С этого момента единый день ежемесячной выплаты из средств материнского капитала на ребенка до трех лет перенесли на пятое число каждого месяца. Другие виды детских выплат будут осуществляться третьего числа.

С 1 января 2023 года российские семьи могут получить новое универсальное пособие на детей. Подать заявление на его оформление можно на «Госуслугах». Претендовать на выплаты семья может в том случае, если ее доход в расчете на человека составляет менее одного прожиточного минимума.