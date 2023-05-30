В России изменится размер социальных выплат

С 1 июня 2023 года в России изменится размер пособий и график социальных выплат

С 1 июня в России изменятся размеры некоторых социальных выплат и компенсаций. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская, ее комментарий приводит Life.ru.

Пожилых людей, которым исполнилось 80 лет, ожидает повышение пенсии. Ее фиксированный размер вырастет вдвое (на 7567,33 рубля), но изменение коснется только тех пенсионеров, которые получают социальную пенсию по старости — то есть не имеющих необходимого трудового стажа или пенсионных баллов для выплат страховой пенсии. Проиндексируют с 1 июня пенсии и тем гражданам, которые завершили трудовую деятельность и предоставили в Социальный фонд России (СФР) подтверждающие дополнительный пенсионный стаж документы.

Для некоторых категорий граждан вырастет и единое пособие на детей до 17 лет. При переоформлении пособия в случае изменения состава семьи или сокращения доходов оно может увеличиться до 75 процентов или даже 100 процентов от размера прожиточного минимума на ребенка, уточнила Красовская.

Изменится в июне и график получения мер соцподдержки. СФР назначил единый день ежемесячной выплаты из средств материнского капитала на ребенка до трех лет — пятого числа каждого месяца средства будут перечисляться за прошедший месяц. В фонде напомнили, что право на такие выплаты имеют семьи, чей совокупный доход меньше двух прожиточных минимумов.

Другие виды детских выплат будут осуществляться в свою единую дату — третьего числа каждого месяца. К ним относятся единое пособие (детям до 17 лет и беременным женщинам), пособие по уходу за детьми до полутора лет неработающим гражданам и пособие до 3 лет на третьего ребенка.

С 1 января 2023 года российские семьи стали получать новое универсальное пособие на детей. Подать заявление на его оформление можно на «Госуслугах», срок рассмотрения составляет 10 дней. Семья получает право на пособие в том случае, если ее доход в расчете на человека составляет менее одного прожиточного минимума.