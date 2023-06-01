Силовые структуры
Объявленного в розыск журналиста Попкова обвинили в теракте в Петербурге
СКР предъявил заочное обвинение журналисту Попкову в подготовке теракта в кафе Петербурга
Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение журналисту Роману Попкову, живущему на Украине, в подготовке теракта в кафе Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие вменяет ему руководство совершением теракта. Попков объявлен в розыск.