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16:23, 1 июня 2023Силовые структуры

Объявленного в розыск журналиста Попкова обвинили в теракте в Петербурге

СКР предъявил заочное обвинение журналисту Попкову в подготовке теракта в кафе Петербурга

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение журналисту Роману Попкову, живущему на Украине, в подготовке теракта в кафе Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие вменяет ему руководство совершением теракта. Попков объявлен в розыск.

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    Любовь Ширижик
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