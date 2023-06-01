МВД России объявило в розыск завербовавшего Трепову журналиста Попкова

МВД России объявило в розыск журналиста Попкова, связанного с терактом в кафе Петербурга

МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов и экстремистов), связанного с обвиняемой в совершении теракта в кафе Петербурга Дарьей Треповой. Об этом сообщает ТАСС.

Из базы ведомства следует, что Попков разыскивается по статье Уголовного кодекса России. По данным правоохранителей, Попков попросил Трепову выполнить задание, в результате которого от взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).

Попков разыскивается как организатор теракта, указывает Telegram-канал «112». Сейчас он живет в Киеве. Попков отрицает, что давал указания Треповой.