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12:34, 1 июня 2023Силовые структуры

МВД России объявило в розыск завербовавшего Трепову журналиста Попкова

МВД России объявило в розыск журналиста Попкова, связанного с терактом в кафе Петербурга

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов и экстремистов), связанного с обвиняемой в совершении теракта в кафе Петербурга Дарьей Треповой. Об этом сообщает ТАСС.

Из базы ведомства следует, что Попков разыскивается по статье Уголовного кодекса России. По данным правоохранителей, Попков попросил Трепову выполнить задание, в результате которого от взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).

Попков разыскивается как организатор теракта, указывает Telegram-канал «112». Сейчас он живет в Киеве. Попков отрицает, что давал указания Треповой.

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    Любовь Ширижик
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