На Украине оценили возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту

Глава СНБО Данилов: в вопросе удара Storm Shadow по Крымскому мосту не нужно спешить

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил возможность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту. Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

По его словам, в свое время удары очередь дойдет до всех объектов, которые будут представлять угрозу для Украины. «Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат», — заявил секретарь СНБО.

В настоящее время ВСУ работают ракетами по другим объектам, отметил Данилов. Он добавил, что все вопросы, касающиеся использования Storm Shadow, находятся в компетенции Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и подчеркнул, что украинские военные знают, что делать, когда и как.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что он и премьер-министр Великобритании Риши Сунак приняли решение предоставить Украине ракеты Storm Shadow. Он заявил, что цель поставок высокоточных ракет состоит в том, чтобы другие западные страны не захотели заставить Киев пойти на уступки ради заключения мира с Россией.