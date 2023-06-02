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07:49, 2 июня 2023Экономика

В России с начала СВО упал спрос на аэрофотосъемку

«Ъ»: спрос на услуги коммерческой аэрофотосъемки с начала СВО упал на 70%

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Спрос на услуги коммерческой аэрофотосъемки, в том числе для целей геодезии и картографии, с начала специальной военной операции (СВО) на Украине упал более чем на 70 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в регионах, где нет ограничений на запуск беспилотников, цены на подобные услуги выросли на 50 процентов в силу дефицита специалистов.

Директор по развитию геопространственного агентства «Иннотер» (аэрофотосъемка для дистанционного зондирования Земли, картографии и др.) Феликс Фокин подтвердил, что в Москве и Подмосковье спрос на аэрофотосъемку полностью исчез.

Помимо этого, уточняется, что после ухода крупных зарубежных компаний цены на импортные комплектующие для беспилотников выросли на 70–100 процентов.

Ранее военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов рассказал, какую опасность скрывает фотофиксация систем противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотников.

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    Юлия Мискевич
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